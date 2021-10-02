/653976/إلهام-شاهين-عن-تبرعها-بأعضائها--الشيوخ-كمان-متبرعين-وأكدولي-أنه-حلال

كشفت الفنانة القديرة إلهام شاهين عن رأي علماء الدين من التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، مشيرة إلى أنهم أكدوا لها بأن هذا الأمر حلال وأنهم أيضًا متبرعون.

دوت الخليج يكشف تعليق إلهام شاهين على مدى حرمانية التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة.

إلهام شاهين توضح رأي الشيوخ في التبرع بأعضاء الجسد

نشرت إلهام شاهين مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قالت خلاله: "على فكره قبل ما اقول الكلام ده سألت شيوخ إذا كان ده حلال واتقالي ده حلال جدًا وهما شخصيًا متبرعين بأعضائهم بعد وفاتهم".

وحثت إلهام شاهين متابعيها على التبرع بأعضاء جسدهم بعد الوفاة، وذلك لمساعدة المرضى وتدعيم قيم الإنسانية، مطالبة الدولة بإضافة خانة متبرع في الهوية الشخصية.

إلهام شاهين تعلن التبرع بأعضائها

وكانت الفنانة إلهام شاهين، أعلنت التبرع بأعضائها، بعد الوفاة إذا كانت تصلح وجاء ذلك خلال حفل توقيع كتاب المستشار أمير رمزي الذي يحمل أسم «أعداء مصر الخمسة».

وقالت إلهام خلال الحفل: «أنا بعلن إنه إذا كان مني أي حاجة تصلح للتبرع، لأنه طبعا التبرع له سن معين، فأي جزء يصلح مني فأنا بتبرع به، وأنا بعلن دا على الملأ كله».

وأضافت: «أتمنى أن كلنا نعمل كده، لأنه في الآخر جسمنا ده هياكله الدود فالأولى إن في إنسان يعيش بسببه». وأكملت: «أنا عرفت إن مصر كان فيها بنك للقرنية أيام السادات، وبسبب الأقلام المريضة الضعيفة اللي حاربوا الموضوع ده أُغلق هذا البنك، وأنا أطالب بعودة هذا البنك».

إلهام شاهين تؤيد تعليم طلبة الطب على جثتها

وأضافت إلهام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة mbc مصر: "الأعضاء هياكلها الدود والتراب .. عاوزة أعرف إيه اللي يمنع إننا نتبرع بالأعضاء"، وأكدت معقبة: "معنديش مشكة طالب الطب يتعلم في جثتي.. معنديش مانع أساهم بأي حاجة بخير من أجل البشرية".

واقترحت إلهام، أن تُشارك الدولة عبر إحدى المعنية بتنظيم عملية التبرع بالأعضاء، وذلك من خلال التوقيع على إقرار بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة.