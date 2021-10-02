ضياء الدين داود: سأتقدم بمشروع قانون يحد من صلاحيات وزير التعليم «فيديو»

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تحدث النائب ضياء الدين داوود ، عضو مجلس النواب، عن الأجندة التشريعية الخاصة به والأوليات التى ستكون على صدارتها، حيث أكد أن قانون التأمينات والمعاشات سيكون له الأولوية.

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وقال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب:" أمامنا أجندة تشريعية صغيرة نسبيًا، وسيكون على صدارة أعمالنا القانون رقم 148 لسنة 2019 المتعلق بالتأمينات والمعاشات، وشروط انطباقة والقواعد المعوقة".

ضياء الدين داود: سنتقدم فى دور الانعقاد الثاني بقانون مفاوضية التعليم

كما أشار النائب ضياء الدين داوود، إلى قانون هيئة الملكية العقارية والتوثيق، مضيفًا:" دا مش قانون أحنا أول مرة نتقدم به، بل سبق أن تقدمنا به خلال الفصل التشريعي الماضي، وسنتقدم به خلال دور الانعقاد الثاني".

وأكد النائب ضياء الدين داود:" سنتقدم فى دور الانعقاد الثاني بقانون مفاوضية التعليم، وهو أحد المشاريع الهامة، والذى ساهم فيه العالم الجليل محمد غنيم، وهو قائم على أن السياسات التعليمية خاصة التعليم ما قبل الجامعي لا يجب أن ينفرد بها شخص بل هيئة استشارية كبرى، أى شخصيات متعددة، تستطيع أن تضع خارطة الطريق، وتحدد الالتزمات والخطط المتعلقة بالتعليم، وتصدر عن مفوضية وليس من شخص الوزير الحالي، وذلك بالتنسيق مع النواب أحمد فرغلي، وأحمد شرقاوي.

ضياء الدين داود: نتمنى أن يكون هناك حوار جاد خلال دور الانعقاد الثاني

واستكمل:" نتمنى أن يكون هناك حوار جاد خلال دور الانعقاد الثاني، أضف إلى ذلك أنه مع انطلاق دور الانعقاد الثاني ستكون الأدوات الرقابية على صدارة عملنا التشريعي، فى ملف الصحة والتموين وكل ما يهم المواطنين.