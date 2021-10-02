/653978/النائب-عبد-المنعم-إمامنري-ضرورة-إلغاء-ضريبة-الأرباح-الرأسمالية-على-البورصةولدينا-قانون-متوازن-للإيجار-القديمفيديو

قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حزب العدل بدور الإنعقاد الثانى للبرلمان يضع على أولوياته ملف فرض الضرائب على المحتوى الإلكترونى وضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، حيث أن هذا الأمر لابد أن يتوافق خاصة أنه يمثل إزدواج ضريبى قائلا:" ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة لابد أن يعاد النظر فيها".

دوت الخليج

جاء ذلك فى تصريحات لـ«دوت الخليج» على هامش انطلاق دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب مؤكدا على أن الحزب لديه أولويات أيضا بشأن مشروع قانون خاص بتربية الحيوانات الأليفة، وأيضا قانون الإيجار القديم والذى حاجة كبيرة إلى توازن حقيقى بين جميع الأطراف وهو الذى يعمل شنه حزب العدل خلال الفترة الأخيرة.

النائب عبد المنعم إمام:نري ضرورة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة..ولدينا قانون متوازن للإيجار القديم«فيديو»

ودعا المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الأعضاء لإبداء رغباتهم للإنضمام للجان النوعية الـ25، وذلك بحسب المادة 39 من لائحة مجلس النواب بأن يتلقي رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان، حيث من المنتظر أن يستمر ذلك حتى صباح الغد الأحد، والذى يشهد إعلان قوائم اللجان المختلفة بعد انتهاء الأعضاء من تسكين رغباتهم، على أن يعقبها إجراءات الانتخابات لهيئات مكاتب اللجان.