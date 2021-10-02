فيديو- المتحدث العسكرى ينشر مشاهد من بسالة الجيش المصرى خلال حرب أكتوبر

جدة - نرمين السيد - ونشرت الصحفة الرسمية للمتحدث العسكرى للقوات المسلحة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مقطع فيديو تحت عنوان "أكتوبر 73.. رجال صنعوا النصر" تضمن مشاهد نادرة للحظات خلدها التاريخ حول بسالة القوات المصرية فى مواجهة قوات الاحتلال. وحمل الفيديو عدة عناوين لحرب أكتوبر: حرب الكرامة، جيش العبور، إرادة شعب، حرب هزت العالم.

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