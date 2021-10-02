جدة - نرمين السيد - نشرت الصحفة الرسمية للمتحدث العسكرى للقوات المسلحة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مقطع فيديو تحت عنوان "أكتوبر 73.. رجال صنعوا النصر" تضمن مشاهد نادرة من حرب أكتوبر بالإضافة إلى لقطات من المشروعات القومية المنفذة على أرض مصر.





وتضمن الفيديو تصريحات للرئيس عبدالفتاح السيسى قال فيها: "رغم شبح الهزيمة والتجربة المريرة فى نكسة 1967، يأخذ الجيش القرار ويدخل سيناء ويقاتل ويصمد" وشارك الفنان محمد هنيدى والفنان أمير كرارة فى برومو الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر. وقال هنيدى، خلال البرومو: "رفض (الجيش المصرى) الهزيمة والخوف وتحدى العدو وقرر الحرب"، بينما قال كرارة: "وينتصر جيش مصر.. وينتصر شعب مصر" وجاء فى الخلفية صوت الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى تصريحه الشهير: "إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن بعد خوف بعد أن أصبح له درع وسيف".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- برومو المتحدث العسكرى.. هنيدى وكرارة يشاركان فى احتفالات نصر أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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