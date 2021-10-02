الجيزة: إزالة تعديات على أراضى الدولة بالصف وأوسيم ومنشأة القناطر

جدة - نرمين السيد - واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها فى مواجهة مخالفات البناء والتعدى على أراضى أملاك الدولة، فى إطار الموجة 18 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية وأيضا فى إطار توجيهات محافظ الجيزة أحمد راشد لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة.





وفى هذا الصدد، قام مركز ومدينه الصف بإزالة عقار مخالف ( فيلا ) مقامة بالمخالفة على أراضى أملاك الدولة على مساحه 175 مترًا بمنطقه أبو جبيرة بقرية الشرفاء، حيث بدأت أعمال الإزالة منتصف الليل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعة من على عبد الله رئيس المركز.

كما قام مركز أوسيم بإزالة سقف جمالون مقام بالمخالفة على مساحه 400 متر بقرية برطس، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعة من فرج عبد العاطى رئيس المركز، وفى مركز ومدينة منشأه القناطر جرت إزالة وفك شده خشبية لعقار تحت الإنشاء على مساحه 200 متر بقرية بنى سلامة بمتابعة من محمد عبد الراضى رئيس المركز.