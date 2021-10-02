شعراوى يتابع مع محافظى الأقصر وسوهاج وقنا وأسوان مشروعات تطوير الريف المصرى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التنمية المحلية اليوم مع كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وطارق الفقى محافظ سوهاج وأشرف الداودى محافظ قنا وأشرف عطية عبدالبارى محافظ أسوان بأحد فنادق الأقصر، وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات برنامج تطوير الريف المصرى وذلك بمشاركة منسقى مبادرة حياة كريمة ورؤساء الوحدات القروية المحلية بمراكز حياة كريمة بالمراكز المستهدفة فى المرحلة الأولى من برنامج تطوير الريف المصرى بالمحافظات الأربعة وممثلين من شباب مؤسسة حياة كريمة.

وقال وزير التنمية المحلية إن هذا البرنامج درة المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة المصرية فى ظل متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية؛ حيث ستساهم المرحلة الأولى فى تغيير حياة 18 مليون مواطن.

وأكد حرصه على حضور القيادات التنفيذية بالمحافظات للاستماع إلى آرائهم حول معدلات تنفيذ المشروعات ونسب الإنجاز وعرض المعوقات والتحديات التى تواجه عملية التنفيذ لسرعة حلها، مضيفا أن استثمارات برنامج تطوير الريف فى الثلاث سنوات سوف تتخطى مبلغ 700 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات الأخرى فى وضع معايير اختيار قرى المرحلة الثانية وتوفير التدريب وتأهيل الكوادر المحلية التى ستعمل فى تلك المرحلة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة واتحاد البلديات الهولندية.

وشدد وزير التنمية المحلية على اهتمام الحكومة والوزارة بملف التمكين الاقتصادى لأهالى القرى المصرية من الشباب والمرأة المعيلة؛ لتحسين مستوى دخل الاسر بالقرية ودخل ثابت وفرص عمل مستدامة، لافتا إلى اهتمام الوزارة بتطوير التكتلات الاقتصادية المتواجدة فى العديد من المحافظات وعلى رأسها محافظات الصعيد بما يساهم فى توفير فرص عمل ورفع كفاءة بعض المنتجات التى تتميز بها بعض القرى مثل العسل الاسود والتلى والفركة وبعض المنتجات الأخرى وبعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وطالب شعراوى جميع القيادات المحلية بالتواصل مع المواطنين فى القرى والكفور والنجوع التى سيتم تنفيذ برنامج تطوير الريف بها للاستماع إلى آرائهم حول المشروعات المنفذة أو مطالبهم الآخرى وسرعة الاستجابة لها.

كما وجه شعراوى بضرورة توفير فرص عمل للعمالة المحلية فى القرى للعمل فى المشروعات التى سيتم تنفيذها، مشيرا إلى سعى الوزارة خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لوضع هياكل تنظيمية موحدة للمجمعات الحكومية التى سيتم إنشاؤها فى قرى حياة كريمة والبالغ عددها 333 مجمعا.

وهنأ وزير التنمية المحلية، محافظى سوهاج وقنا والقيادات التنفيذية بالمحافظتين للانجازات التى حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى محافظتى سوهاج وقنا الذى تنفذه الحكومة مع البنك الدولى بعد أن تم إدراجه كإحدى أفضل الممارسات التى تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

من جانبه أكد محافظ الأقصر أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى ستغير من شكل الحياة داخل قرى محافظات الصعيد من خلال المشروعات الخدمية العديدة التى يتم تنفيذها بمواصفات عالمية..مشيدا بالدعم غير المسبوق الذى تقدمه القيادة السياسية للنهوض بحياة أهالى الصعيد والريف المصرى.

فيما استعرض محافظ سوهاج لمعدلات تنفيذ المشروعات فى قرى المحافظة، مشيرا إلى المتابعة الدورية للمشروعات مع جميع الجهات المنفذة لسرعة التنفيذ ودخولها الخدمة وتحسين حياة مواطنى القرى بسوهاج.

وعرض أشرف الداودى محافظ قنا آخر المستجدات الخاصة بمبادرة حياة كريمة على أرض المحافظة.

وأشار أشرف عطية محافظ اسوان إلى متابعته اليومية لمعدلات تنفيذ مشروعات برنامج تطوير الريف المصرى لحل أى معوقات او تحديات تواجه عمليات التنفيذ.

واستمع شعراوى إلى مداخلات لعدد من رؤساء المراكز والوحدات القروية وممثلى مؤسسة حياة كريمة حول بعض الإنجازات التى تم تحقيقها خلال الفترة الماضية والتنسيق الجيد الذى يجرى بين الجهات المنفذة للمشروعات.