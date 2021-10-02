مديرية الشباب والرياضة بالجيزة تخطر الزمالك ببطلان الإعلان للجمعية العمومية

أخطرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، نادي الزمالك في خطاب رسمي يتضمن بطلان الإعلان للجمعية العمومية والذي تم نشره في أحد الصحف القومية " جريدة الاهرام يوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر الجاري" وذلك عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس ادارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية ولمدة سبعة أيام، تمهيداً لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد إعمالًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وقال بيان، إن ذلك يأتي نظراً لما تلاحظ للجنة المشكلة من قبل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتنقية العضويات بالنادي، كما تلاحظ أيضاً وجود أخطاء كثيرة والعديد من الشكاوي بشأن العضويات، والتي يتعين حسمها قبل اتخاذ إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي، حتى يتمكن الأعضاء ممن لهم حق الترشح لانتخابات مجلس الإدارة المزمع إجراءها وحضور الجمعية العمومية للنادي.

وعليه رأت الجهه الإدارية بطلان إعلان دعوة انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك، على أن يتم إعادة الإعلان في المواعيد المقررة قانوناً، وطبقاً للائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك، فور انتهاء اللجنة المشكلة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتنقية العضويات.