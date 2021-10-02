تسجيل المواليد في بطاقة التموين بوابة الحكومة الإلكترونية 2021 وشروط الاضافة

تسجيل المواليد في بطاقة التموين بوابة الحكومة الإلكترونية 2021، من أكثر ما يشغل بال جميع المواطنين المهتمين باضافة المواليد إلى البطاقات التموينية في الوقت الحالي هو تسجيل المواليد في بطاقة التموين بوابة الحكومة الإلكترونية 2021، وكان ذلك بعد ان تم الاعلان من قبل المسؤولين ان التقديم في تسجيل المواليد من المقرر أن ينتهي مع يوم 10 اكتوبر 2021 القادم، على ان يكون التقديم إلكترونيا، وذلك خوفًا على المواطنين من تفشي فيروس كورونا بينهم في مكاتب التموين واماكن التقديم المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والجدير بالذكر أن هناك بعض الفئات فقط هي التي يمكنها تسجيل المواليد الجدد، وأهم الشروط التي جاءت أن يكون رب الأسرة لا يزيد راتبه عن 2400 جنية مصري، ومعاشة عن 1500 جنيه مصري.

تسجيل المواليد في بطاقة التموين بوابة الحكومة الإلكترونية 2021

لقد تم اتاحة تسجيل المواليد في بطاقة التموين بوابة الحكومة الإلكترونية 2021، وذلك ليتمكن جميع المواطنين الذي ينطبق عليهم شروط تسجيل المواليد، والجدير بالذكر أن المواليد يتم اضافتهم بدايةً من مواليد عام الفين وخمسة ميلاديًا، على ان يكون حد اقصى أفراد على البطاقة التموينية أربعة أفراد فقط،على ان تكون إضافة مواليد أعوام من 2005 حتى 2015 فقط، اي ان البطاقة التموينية يتاح ان يكون بها الزوج والزوجة وعدد 2 من الأبناء أو الزوج وثلاثة من الأبناء، أو الزوجة وعدد 3 من الأبناء، وتلك هي فقط الفئات المستحقة للتسجيل في بوابة الحكومة الالكترونية لاضافة المواليد.

خطوات التسجيل المواليد في بطاقة التموين بوابة الحكومة الإلكترونية 2021

يسهل الآن لجميع المواطنين التعرف على خطوات التسجيل المواليد في بطاقة التموين بوابة الحكومة الإلكترونية 2021 والتي قد جاء مثل الخطوات التالية: