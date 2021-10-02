النائبة إيرين سعيد لـ دوت الخليج: مراكز ومصحات الإدمان على أولوياتي بدور الانعقاد الثاني «فيديو»

/653979/النائبة-إيرين-سعيد-لـ-تحيا-مصر-مراكز-ومصحات-الإدمان-على-أولوياتي-بدور-الانعقاد-الثاني-فيديو

أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن مراكز ومصحات الإدمان والصحة النفسية على رأس أجندتها التشريعية، لافتة إلى أن هذه المصحات تعمل بدون تراخيص، مؤكدة أمنها ستتقدم بسؤال لوزيرة الصحة بشأن ممارسة هذه المصحات عملها بدون رقابة خاصة بعد حدوث العديد من الوفيات مع فقدان المرضي النفسيين للأهلية.

مراكز الصحة النفسية

وأعلنت إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، عن تقدمها باقتراح برغبة للدكتور طارق شوقي،وزير التربية والتعليم والتعليم العالي بشأن وجود طبيب نفسي بالمدارس لمعالجة انحرافات الطلاب منعا لحالات الانتحار، مشيرة إلى أن بعض الشباب يلجأون للإدمان للهروب من أي مرض نفسي.

واشارت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، إلى تقدمها بسؤال لوزيرة الصحة بشأن الأشخاص منتحلي صفة طبيب وطبيب صيدلي وممارسي مهنة الطب، لانها تتلامس مع صحة المواطنين، خاصة بعد تزايداعداد الاصابات والوفيات.

دور الانعقاد الثاني

هذا وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ألية تشكيل اللجان النوعية حيث نصت المادة 38 على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناءً على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

ونصت المادة 39 بأن يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة".

ونصت المادة 40 أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

وقالت المادة 41 أنه يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة