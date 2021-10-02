إصابة عبد العزيز مخيون بفيروس كورونا

أُصيب الفنان القدير عبد العزيز مخيون بفيروس كورونا المستجد، ولم يتم الكشف عن مصدر إصابته أو تطورات حالته الصحية.
دوت الخليج يكشف ملابسات إصابة الفنان القدير عبد العزيز مخيون بفيروس كورونا.
كورونا تطيح بالفنان عبد العزيز مخيون
أعلنت الصفحة الرسمية للفنان عبد العزيز مخيون إصابته بكورونا قائلة: "أيها الأعزاء.. أي استفسار بخصوص إصابة الفنان عبدالعزيز مخيون بكورونا يكون من خلال نقابة المهن التمثيلية .. ولكم جزيل الشكر".
آخر أعمال عبد العزيز مخيون
يذكر أن أخر أعمال الفنان عبد العزيز مخيون الفنية كانت من خلال مسلسل "البرنس"، من بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.
مسيرة عبد العزيز مخيون الفنية
وُلد الفنان عبد العزيز مخيون في أبو حمص بالبحيرة عام 1943، والتحق بمعهد الفنون المسرحية ثم تعلم الموسيقي، وبعد ذلك أنشأ مسرح الفلاحين؛ ليقوم عليه بإخراج أعمال مسرحية فتحت له الآفاق، وزادته خبرة في أن يكون ممثلًا شاملًا.
عبدالعزيز مخيون صاحب مسيرة فنية حافلة، إذ قدم أعمالًا هامة في السينما والمسرح والتليفزيون، أبرزها "ليالي الحلمية"، "الهروب"، "زيزينيا"، "الجماعة 2"، "الكنز"، "دم الغزال"، "شيخ العرب همام"، وغيرها.
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