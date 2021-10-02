/653982/النائبة-ضحى-العاصي-ملف-أراضي-الأوقاف-ستكون-على-صدارة-أولوياتي-بدور-الانعقاد-الثاني-فيديو

دوت الخليج

وقالت النائبة ضحى عاصي، ملف أراضي الأوقاف سيكون على صدارة أولوياتي خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، والخاص بتطبيق قانون رقم 144 لسنة 2017، لأنه أمر يهم الألوف من المواطنين وقد يصل إلى ملايين منهم.

ضحى عاصي: لابد من تقنين أراضى الأوقاف

وتابع عضو مجلس النواب، ضحى عاصى، حديثه قائلًا:" المباني المخالفة التى تقع على أراضي الأوقاف، يوجد بها بعض التعنت فى تطبيق هذا القانون من جهة الولاية، والتي هي هيئة الأوقاف المصرية، وبالتالي تمس ناس كتير، فمثلًا الدقهلية بها أكثر من 50 قرية وكلها على أراضي الأوقاف، ولابد من تقنين أوضاعهم، وهذا ملف من الملفات المهمة لأنه بيمس الناس، والأوقاف وضعت شروط بها بعض تعجيز للناس.

كما أشار عضو النواب، ضحى عاصي، هناك الكثير من الملفات الثقافية، ولابد أن نعمل على قانون تقنين وضع الكيانات الثقافية المستقلة، وتحديد دورها فى الدولة، وأن يكون لديها مكان لإصدار الترخيص، فالثقافة منتج غير ربحي، ولكنه محتاج للفلوس.