28 أكتوبر.. هاني شاكر يحيي حفلًا غنائيًا بالعراق

/653984/28-أكتوبر-هاني-شاكر-يحيي-حفلا-غنائيا-بالعراق

يستعد أمير الغناء العربى هانى شاكر، لإحياء حفلًا غنائيًا يوم 28 من شهر أكتوبر الجاري في مهرجان بابل فى العراق، ومن المقرر أن يقدم باقة من أروع أغانيه.

دوت الخليج يكشف موعد حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر بالعراق.

هاني شاكر يروج لحفله بالعراق

روج شاكر لحفله الغنائي بالعراق، من خلال نشره فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، علق عليه: "جمهور العراق الحبيب.. انتظروني يوم 28 أكتوبر في مهرجان بابل الدولي".

على الصعيد الآخر، حقق المطرب ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر نجاحًا ساحقًا بأغنيته الجديدة بعنوان «لو سمحتوا».

أغنية لو سمحتوا

يتعاون هاني شاكر في أغنية «لو سمحتوا» مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى والموزع جلال الحمداوى، ومهندس صوت ياسر أنور، وإخراج ​​نضال هاني، وتصوير أمين إسماعيل، وتنسيق الملابس محمد الشريف.

كلمات أغنية لو سمحتوا

وتقول كلمات الأغنية: "وأنت غايب ما باقى غيرك حبايب.. وانت غايب قلبى مثلك كان غايب.. فى غيابك كم أعانى ما بقى لهفه وأغانى.. ولا حبايب وأنت غايب".

وكان قد تعاون النجم هانى شاكر مع الموزع يوسف حسين فى أغنية جديدة بعنوان "وأنت غايب" وهى أغنية باللهجة الخليجى من كلمات الشاعر خالد بن معمر، ألحان محمود حسن، ميكس وماستر إسلام غلاب القبطان.

أغنية وأنت غايب لهاني شاكر

وتقول كلمات الأغنية: "وأنت غايب ما باقى غيرك حبايب.. وانت غايب قلبى مثلك كان غايب.. فى غيابك كم أعانى ما بقى لهفه واغانى.. ولا حبايب وانت غايب".

وهذا يعتبر التعاون الأول بين الموزع يوسف حسين الشهير بمهاب وبين الفنان الكبير، ومن المتوقع أن تجمعهما أعمال قادمة مع مجموعة من صناع الموسيقى مثل الفنان شريف صبرى ونور مرشدى وغيرهم.