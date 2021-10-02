تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة، منذ قليل، من السيطرة على حريق هائل مول ملابس شهير بمدينة دمنهور، دون خسائر بشرية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

السيطرة على حريق هائل بمحل شهير بدمنهور وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بمول ملابس شهير بشارع الجمهورية بمنطقة البنوك في مدينة دمنهور وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد محمد بلبع، مدير إدارة الحماية المدنية وتم فرض كردون أمني حول محيط الحريق، وتم السيطرة علي الحريق دون حدوث إصابات بشرية. ووجه مدير أمن البحيرة اللواء أحمد عرفات، بانتداب الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق وتحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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