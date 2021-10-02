/653987/متحدث-وزاراة-الشباب-والرياضة-يجب-أن-يتم-حل-أزمة-عضويات-الزمالك-قبل-نهاية-أكتوبر-والإعلان-عن-موعد-الانتخابات-منتصف-ديسمبر

أكد محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن هناك تسريبات تتحدث عن تأجيل انتخابات النادي لمدة 6 أشهر وأن هذا الأمر لن يحدث.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" نتمنى أن تنتهى اللجنة المكلفة بنادي الزمالك تسوية أزمة العضويات داخل النادي والعضويات، حتى لا يتم بطلان الانتخابات".

وتابع" أمام نادي الزمالك حتى نهاية هذا الشهر تقنين الأوضاع، ثم بعد ذلك الإعلان عنها على منتصف ديسمبر القادم أو في نهاية هذا العام، ولا صحة على ما يتردد بتأجيلها لمدة 6 أشهر".

وزاد" لابد أن يتم الإعلان عن تقنين الأوضاع داخل الزمالك قبل نهاية هذا الشهر، والأمور الخاصة بترشيح المجلس السابق لنادي الزمالك، المسئول عنها اللوائح والقوانين الخاصة بالعملية الانتخابية".

وأكمل" من حق أي عضو الترشح للانتخابات حال عدم وجود أي مخالفات عليه تعيق تواجدة في الانتخابات".

الشباب والرياضة تخطر الزمالك ببطلان الإعلان عن فتح باب الترشح للإنتخابات..تفاصيل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة منذ قليل بطلان إعلان نادي الزمالك فتح باب الإنتخابات أمام أعضاء الجمعية العمومية بالنادي وذلك في بيان رسمي تم إرسالة صباح اليوم إلي نادي الزمالك.

وقالت وزارة الشباب والرياضة أن البيان تم نشره في أحد الصحف القومية " جريدة الاهرام يوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر الجاري" وذلك عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس ادارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية ولمدة سبعة ايام تمهيداً لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد اعمالا لاحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

انتخابات الزمالك

وأوضح البيان أن ذلك، نظرا لما تلاحظ للجنة المشكلة من قبل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتنقية العضويات بالنادي، كما تلاحظ ايضا وجود اخطاء كثيرة والعديد من الشكاوي بشأن العضويات والتي يتعين حسمها قبل اتخاذ اجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي وذلك حتي يتمكن الاعضاء ممن لهم حق الترشح لانتخابات مجلس الادارة المزمع اجراءها وحضور الجمعية العمومية للنادي.

الجدير بالذكرأن إدارة نادي الزمالك قد بدأت اليوم السبت الموافق 2 أكتوبر في تلقي طلبات الترشح للانتخابات المقبلة حيث تم الإعلان أمس بشكل رسمي عن دعوة السادة أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل وفق أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.. لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الموافق 19-11-2021.