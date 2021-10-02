الأعلى للآثار: انتهاء 98% من أعمال طريق الكباش بالأقصر

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيرى، أنه جرى الانتهاء من 98% من أعمال طريق الكباش الفرعونى، لافتا إلى وضع اللمسات النهائية خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدًا لحفل افتتاح عالمى له يليق بالأقصر ومصر أمام العام.





وأضاف أمين عام المجلس الأعلى للآثار، فى تصريحات اليوم السبت، أن الاحتفال بافتتاح مشروع إحياء طريق الكباش الفرعونى بمحافظة الأقصر، سيكون "كرنفالا" تاريخيا يضاهى احتفالية موكب المومياوات الفرعونية، حيث يتم خلاله العمل على إبراز جمال وآثار وعراقة الأقصر ومقوماتها السياحية والأثرية لإرسال رسالة للعالم لزيارة الأقصر، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تكون الفعالية إبراز لجمال الأقصر بأكملها. وأكد أن طريق الكباش بمثابة متحف مفتوح، مشيرًا إلى أنه يجرى العمل على تنظيف وترميم المعابد، وبالفعل ظهرت النقوش والألوان لأول مرة من بعد بنائها من قبل المصرى القديم، موجها الشكر للقيادة السياسية التى تولى اهتماما غير مسبوقا لملف الآثار، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، موضحاً أن طريق الكباش سيصل ما بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر بطول 2 كيلو و700 متر. وتابع كل من وزير السياحة والآثار خالد العنانى، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوى، ومحافظ الأقصر مصطفى ألهم "بروفات" تجول المراكب الشراعية بنهر النيل.

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