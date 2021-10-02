الرعاية الصحية: انتهاء البرنامج التدريبى للفرق الإشرافية للتمريض ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، انتهاء فعاليات البرنامج التدريبى لتنمية المهارات الإدارية ومهارات القيادة، لدى الفرق الإشرافية لكوادر التمريض، بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.





وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فى بيان، إن البرنامج التدريبى الذى استمر على مدار 4 أيام، استهدف كافة مشرفات التمريض، بكافة المنشآت الطبية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، من مستشفيات ومراكز ووحدات صحة الأسرة بالمحافظة، والبالغ عددهم 9 مستشفيات بالإضافة إلى 35وحدة ومركز رعاية أولية.

وأضافت الهيئة، أن البرنامج التدريبى ارتكز على عدة محاور أبرزها آلية الإشراف على جودة الخدمات التمريضية المقدمة للمنتفعين بمنشآت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، بما يسهم فى الوصول إلى أعلى درجة من درجات رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مرورا بتحسين المهارات الإدارية للفرق الإشرافية، وبث روح التعاون والعمل بروح الفريق وتجنب القيادة السامة، وصولا إلى التدريب على طريقة التفكير الإبداعى، بحيث يصل المتدربين إلى كوادر قادرة على التفاعل والتأثير فى الآخرين من باقى الفرق التمريضية، بما يضمن تحقيق أعلى قدر من الخدمة الطبية المميزة اللائقة للمواطن وبأعلى مستوى من مستويات الجودة العالمية.

وأشارت الدكتورة كوثر محمود، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ونقيب التمريض والمشرف العام على التمريض بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وعضو مجلس الشيوخ، أن هذا البرنامج يأتى ضمن سلسلة من البرامج التدريبية لفرق التمريض بكافة محافظات الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتى تمت بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية، وتمتد لتشمل محافظة الأقصر خلال أكتوبر المقبل، وذلك بهدف الارتقاء المستمر بمستوى الطواقم التمريضية داخل كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بكافة المحافظات.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل أن منظومة التمريض داخل نظام التأمين الصحى الشامل الجديد تشهد حاليا طفرة عظيمة، وقال: نعمل على وجود موديل حقيقى من التمريض المصرى القادر على أداء خدمة مميزة ذات جودة للمنتفع بالمنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل، ولا يقتصر على محافظة بورسعيد فحسب بل يمتد ليشمل كافة محافظات الجمهورية بالتزامن مع التطبيق المرحلى للتأمين الصحى الشامل والخطة الزمنية الموضوعة من قبل القيادة السياسية.