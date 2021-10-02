سفارة روسيا بالقاهرة: نشكر القيادة المصرية لعقدها منتدى الشباب

جدة - نرمين السيد - أعربت سفارة روسيا بالقاهرة عن شكرها الكبير لاهتمام القيادة المصرية بعقد المنتدى الثانى للشباب المصرى الروسى، الذى يظهر اهتمام كلا البلدين بالحفاظ على تقاليد صداقة طويلة الأمد والمصلحة المشتركة فى تعميق الشراكات.





وعبرت السفارة عن يقينها من أن العديد من الاتصالات الودية بين الشباب الروسى والمصرى خلال هذه الأيام فسوف تستمر لعقود مما يسهم فى زيادة توسيع التعاون بين روسيا ومصر.

جاء ذلك فى بيان للسفارة الروسية عقب افتتاح أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وإيفانوفيتش بلاتونوف نائب رئيس وكالة الشباب الفيدرالية الروسية وجيورجى بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة، المنتدى الثانى للشباب المصرى الروسى المكرس لهذا العام لاستخدام الابتكار والذكاء الاصطناعى من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويهدف إلى إقامة تعاون وثيق فى هذا المجال.

وذكر بيان لسفارة روسيا بالقاهرة اليوم أن 30 شابا مصريا وروسيا يشاركون فى برنامج المنتدى الذى سيستمر حتى 9 أكتوبر الجارى، يضم ندوات حول العلاقات الثنائية والمجالات الواعدة التى يمكن تعزيزها وزيارات للمؤسسات الحكومية والجمعيات الاقتصادية والمنظمات الثقافية والدينية والمرافق التاريخية والرياضية، فضلا عن جولة فى منطقة القاهرة التاريخية، مشيرا إلى إقامة بعض الفعاليات فى مدينتى الإسكندرية والعلمين الجديدة.

وأكد جيورجى بوريسينكو على أهمية الاتصالات المباشرة بين الشعوب، وخاصة الشباب، لتعزيز التفاهم والثقة المتبادلة بين البلدين، يشار إلى أن المنتدى الأول للشباب المصرى – الروسى عقد بنجاح فى مدينة كازان الروسية خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو الماضى.