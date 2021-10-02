وزير التعليم العالى يتوقع موعد انكسار الموجة الرابعة لكورونا

جدة - نرمين السيد - قال وزير وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبدالغفار، إن منحنى الإصابات بكورونا خلال الموجة الرابعة فى ارتفاع، مضيفا أن المستشفيات الجامعية وبيانات وزارة الصحة تشهد زيادة ملحوظة فى معدل الإصابة خلال الأسبوعين الماضيين.





وأضاف وزير التعليم العالى، فى مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامى سيد على على قناة الحدث اليوم، أن

هذه الزيادة مسيطر عليها من خلال عدد أسرة العناية الصحية والمركزة وأجهزة التنفس الصناعى فى المستشفيات الجامعية. وتابع عبدالغفار: نتمنى أن نشهد انكسار وانخفاض منحنى الإصابات فى الموجة الرابعة كورونا والوصول لمعدلات الإصابة الطبيعية خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلين، مع نهاية شهر أكتوبر.

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