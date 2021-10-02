جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية الأهلية "جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة المنصورة الجديدة، عن استمرار فتح باب التسجيل لجميع طلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة.





وأوضح المكتب فى بيانه، اليوم السبت، إن التقديم مستمر حتى يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 لمن لم يسبق له التقدم للجامعات الأهلية على موقع التنسيق الإلكترونى: https://admission.egypt-hub.edu.eg/ وذلك لإتاحة الفرصة الكاملة لأبنائنا الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية والشهادة الثانوية الأزهرية، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، للعامين الحالى والسابق للتقديم الإلكترونى. كما يتيح موقع التنسيق الإلكترونى للجامعات الأهلية الفرصة لتعديل الرغبات، للطلاب الذين استنفذوا رغباتهم ولم يتم ترشيحهم فى المراحل السابقة، وسوف تعقد اختبارات القبول الإلكترونية فى جولتها الأخيرة فى بداية الأسبوع المقبل، وسوف تستكمل عمليات التنسيق والترشيح بشكل نهائى عقب انتهاء جولة اختبارات القبول الإلكترونية الأخيرة مباشرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استمرار فتح باب التسجيل للالتحاق بالجامعات الأهلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.