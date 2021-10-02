العلاقات بين البلدين.. أولى جلسات منتدى الشباب المصرى الروسى

وتستمر فعاليات المنتدى حتى 9 أكتوبر الحالى، وذلك ضمن فعاليات عام التبادل الإنسانى الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس فلاديمير بوتين.
وأدار جلسة العمل الإعلامى عمرو عبدالحميد رئيس مركز الدارسات العربية الأوراسية، وبحضور مارات جاتين مدير المركز الروسى للعلوم والثقافة بالإسكندرية، وإبراهيم حجازى رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والموسيقار خالد حماد.
من جانبه، أشار مارات جاتين مدير المركز الروسى للعلوم والثقافة بالإسكندرية، إلى أن المركز هو أحد الأدوات التى تنمى العلاقات بين البلدين تاريخيا، مشيرا إلى أن الوكالة الروسية للعلاقات الثقافية تقدم عددا كبيرا من المنح للطلبة العرب للدراسة بروسيا، كما أشار إلى وجود قرابة 80 مركزا روسيا للعلوم والثقافة بالعالم، بينها اثنين فى مصر، أحدهما بالقاهرة والأخر بالإسكندرية.
وأشار إبراهيم حجازى رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إلى أن ما قدمته روسيا لمصر هو خير دليل على عمق العلاقات المصرية الروسية؛ فقد دعمت الدولة المصرية فى العديد من الأزمات التى مرت بها سياسيا، لافتا إلى أن هذا المنتدى يمثل إحدى الخطوات الجادة نحو تعميق التعاون بين البلدين، فالشباب المصرى قريب جدا من الشباب الروسى فى طباعه.
من جهته، أشار الموسيقار خالد حماد إلى أن الفن هو لغة الشعوب وهو إحدى وسائل التقارب بينها فالفن المصرى لها تاريخ كبير شأنه فى ذلك شأن الفن الروسى، مشيرا إلى أن أسرته تجمع أم روسية وأب مصرى لذلك فهو يجمع بين الثقافة الروسية والمصرية فى آن واحد.
يذكر أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وجيورجى بوريسينكو سفير روسيا لدى مصر قد افتتحا اليوم، فعاليات منتدى الشباب المصرى الروسى فى نسخته الثانية بحضور لفيف من المتخصصين فى الشأن الروسى وعدد من الدبلوماسيين والإعلاميين.
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