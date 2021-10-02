المتحدث العسكرى ينشر الفيلم التسجيلى رجل الحرب والسلام .. السادات

جدة - نرمين السيد - نشر المتحدث العسكرى للقوات المسلحة فيديو على صفحته الرسمية على "فيسبوك" عن الرئيس الراحل محمد أنور السادات وانتصار حرب أكتوبر المجيدة، بعنوان "رجل الحرب والسلام.. الرئيس الراحل محمد أنور السادات".





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