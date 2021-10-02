صبحى: منتدى الشباب المصرى الروسى نقلة نوعية للعلاقات بدعم السيسى وبوتين

جدة - نرمين السيد - وأشاد وزير الشباب والرياضة - خلال كلمته - بمستوى التعاون بين مصر وروسيا فى مختلف المجالات الشبابية والرياضية والسياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية وغيرها، قائلا: العلاقات المصرية الروسية علاقات متينة ومتجذرة منذ القرن التاسع عشر وحتى الآن، وتشهد هذه العلاقات نقلة نوعية بفضل الدعم الكبير الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين.

وأكد صبحى أن منتدى الشباب المصرى الروسى الثانى؛ سيسهم فى أن يكون امتدادا للعلاقات بين مصر وروسيا من خلال الدبلوماسية الشبابية، والذى من شأنه أن يزيد من تنمية التعاون وتعزيز العلاقات والتكامل بين البلدين، واختيار الذكاء الاصطناعى ليكون موضوع المنتدى وهو أحد أهداف تحقيق التنمية، والذى يعد أحد الركائز الأساسية التى تقوم عليها صناعة التكنولوجيا فى العصر الحالى، وأصبح ضروريا لتعزيز القدرات والمساهمات البشرية بشكل كبير، وتسهيل العديد من الإجراءات فى كافة مناحى الحياة، علاوة على كونه يقدم قيمة لمعظم الوظائف والأعمال والمجالات".

وأشار "صبحى" إلى أنه جرى توقيع بروتوكول تعاون بين مصر وروسيا على الصعيد الرياضى فى الفترة الماضية بهدف التوسع فى التعاون بين البلدين استمرارا للتعاون المشترك بين الجانبين على مختلف المستويات.

وأوضح صبحى أن الوزارة على أتم الاستعداد لاستضافة أى فعاليات شبابية ورياضية تخدم وترسخ لهذا التعاون بين البلدين، متمنيا أن يتكلل هذا المنتدى بالتوفيق والنجاح، ومتطلعا للخروج بتوصيات يكون لها بالغ الاثر فى استدامة واستمرار التكامل والتعاون بين البلدين لتحقيق أهداف عام التبادل الإنسانى المشترك بين مصر وروسيا.

من جهته، أعرب السفير الروسى لدى القاهرة جيورجى بوريسينكو عن سعادته بهذا التعاون بين البلدين، وقال "إن تنفيذ المنتدى بالقاهرة ومدينة العلمين الجديدة سيتيح للمشاركون الروس رؤية كل اشكال ومفردات التنوع على أرض مصر الحبيبة. منذ خمسة آلاف عام، أصبحت مصر مهد الحضارة الإنسانية. فقد نشأت هنا أول دولة كبيرة وقوية. على مدار القرون التى تلت ذلك، حدثت العديد من الأحداث التاريخية الهامة وازدهرت أكثر اشكال الثقافة تنوعا".

وأشار إلى أن إعلان عام 2021 عاما للتبادل الإنسانى بين روسيا ومصر يؤكد على تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا ومصر فى مجالات الفن والتعليم والعلوم والرياضة بهدف تهيئة المناخ المناسب للتواصل الوثيق بين مختلف طبقات الشعبين مع بضعهما البعض، بما فى ذلك الشباب، حيث إن التواصل المباشر بين الشعبين، والتعرف على طريقة حياة بعضهم البعض،تعدالطريقة الأمثل لتعزيز التفاهم المتبادل والثقة الثنائية.

وأضاف السفير الروسى:" إن الشباب المصرى يتمتع بالإبداع والديناميكية. والبلد بأكملها تتطور بشكل ملحوظ اليوم،فنجد أن مصر فى طفرة إنشائية وتسعى دائما لإقتناء تقنيات جديدة، لذا فإن هدف المنتدى الذى يكمن فى إقامة تعاون فى مجال الابتكار يعد مهما للغاية، وفى الفترة الحالية، يتزايد التعاون بين روسيا ومصر مرة أخرى. يعود الفضل الكبير فى ذلك إلى الرئيسين; الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسى، اللذان يحرصان على التواصل الوثيق مع بعضهما البعض ويتبادلان الزيارات بشكل منتظم. فكان الحدث الهام لعلاقاتنا هو دخول المعاهدة الروسية المصرية للشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجى حيز التنفيذ فى 10 يناير من هذا العام".

وتابع: نعمل على الساحة الدولية كشركاء استراتيجيين. رؤيتنا ومواقفنا تجاه معظم القضايا الإقليمية والعالمية متقاربة أو متطابقة تماما.

واختتم كلمته، معربا عن خالص شكره وامتنانه لوزير الشباب والرياضة، الذى يمثل مصر فى هذا الحدث وقد زار بنفسه روسيا مؤخرا، على جهوده النشطة التى تهدف إلى زيادة وتكثيف التواصل والتعاون الثنائى، كما وجه الشكر للوكالة الروسية لشؤون الشباب على العمل المماثل، موكدا أن روسيا تحافظ بحرص على تقاليد الصداقة الراسخة وتهتم بشكل متبادل بتعميق الشراكة.

من جانبه، رحب نائب رئيس الوكالة الفيدرالية لشئون الشباب أندريه بلاتونوف بروسيا الاتحادية، بالمشاركين من شباب مصر وروسيا.

وقال إن هؤلاء الشباب لديهم طاقة ورغبة فى تطور العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقة المصرية الروسية لها طابع خاص، فالوكالة الفيدرالية لشئون الشباب بروسيا ووزارة الشباب والرياضة اجتمعا للسعى نحو تطوير العلاقات الشبابية بين البلدين، موضحا أن موضوع الحدث له طابع تقنى وتكنولوجى خاص، فالجمع جاهز لعرض التجارب وتبادلها بين الجانبين الذين يعملون فى مجال التكنولوجيا، معربا عن ثقته فى أن يكون المشاركون علاقات تمتد لعقود كثيرة، موجها الشكر لوزارة الشباب والرياضة والمساعدة فى تنظيم هذا البرنامج، متمنيا ان يكون هناك برنامج مماثل فى العام المقبل يتم تنفيذه بمصر.

فيما أعرب رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الدكتور اسماعيل عبد الغفار عن سعادته بأن يكون جزءا من منتدى الشباب المصرى الروسى فى نسخته الثانية، من خلال تنفيذ جزء من الفعاليات فى فرع الاكاديمية بمدينةالعلمين الجديدة، وهى مدينة ذكية على شاطئ المتوسط، مشيرا إلى ان الاكاديمية لديها كلية للذكاء الاصطناعى وتمتلك احدث التكنولوجيات فى هذا الفرع، متمنيا ان تكون بداية لتأسيس علاقات بين البلدين فى هذا المجال، معربا عن فخره وشكره للدكتور اشرف صبحى الذى أتاح للاكاديمية ان تكون شريك فى هذا الفاعلية الكبرى.

ولفت إبراهيم حجازى رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ إلى أن الاتحاد السوفيتى قديما روسيا الحالية هى لها الفضل فى تقديم الدعم للدولة المصرية فى اصعب الظروف التى مرت بها مصر، موكدا ان العلاقات المصرية الروسية تاريخية وستظل.

حضر اللقاء الدكتور عبدالحى عبيد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، والسفيرة هاله البشلاوى نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية الدولية، محمد شوقى الابرق سكرتير ثانى السفارة المصرية موسكو، والدكتورة سالى رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعى، والدكتور رضا حجازى نائبا عن وزير التربية والتعليم، أليكسى تيفانيان، مدير المركز الثقافى الروسى بالقاهرة، مارات جاتين مدير المركز الروسى للعلوم والثقافة بالإسكندرية، نجوى صلاح رئيس الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، المستشار محمد ماضى ادارة العلاقات الثقافية وزارة الخارجية، الاعلامى عمرو عبد الحميد رئيس مركز الدارسات العربية الأوراسية، أحمد لطفى رئيس تحرير موقع مركز الدراسات العربية الأوراسية، شريف جاد مدير النشاط الثقافى بالمركز الثقافى الروسى، رضا صالح مدير عام العلاقات الخارجية، علاء الدين الدسوقى مدير عام البرامج الثقافية والفنية، الدكتور محمد عبد الدايم خبير ريادة الاعمال.