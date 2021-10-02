/653988/التشكيل-الرسمي-لمباراة-برشلونة-وأتليتكو-مدريد-في-الدوري-الإسباني

أعلن المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن تشكيل فريقة الرسمي إستعداداً لخوض مباراة الجولة الثامنة أمام فريق أتليتكو مدريد ضمن مباريات الليجا الإسبانية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر إنطلاق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة, عي أرضية ملعب واندا بيترميليتانو معقل فريق أتليتكو مدريد.

وشهد تشكيل فريق برشلونة تواجد اللاعبين ديباي وكوتينيو علي رأس الخط الهجومي للفريق في مواجهة اليوم.

وجاي التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جيرارد بيكيه، ديست، أروخو، ألبا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، مينجويزا، سيرجي روبيرتو.

خط الهجوم: لوك دي يونج، ممفيس ديباي، فيليب كوتينيو.

علي الجانب الاخرفقد أعلن المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد عن تشكيلة فريقة للمبارة المرتقبة والتي جائت كالتالي:

. حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: لورينتي، سافيتش، فيليبي، لودي.

خط الوسط: كوكي، ليمار، دي باول.

خط الهجوم: كاراسكو، لويس سواريز، جواو فيليكس.

الجدير بالذكر أن نادي برشلونة يحتل المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 12 نقطة جمعها من فوزة في ثلاث مباريات وتعادلة في مثلهما.

بينما يحتل فريق أتليتكو مدريد المركزالرابع برصيد14 نقطة بواقع فوزة في 4 مباريات وتعادلة في مباراتين.

تقارير كاتالونية

وحسب مجلة "le10sport" الفرنسية نقلًا صحيفة "El Nacional" الكتالونية، فإن برشلونة يريد التعاقد مع محمد صلاح بنهاية الموسم الحالي.

وقالت الصحيفة إن لابورتا يشعر بخيبة أمل من أداء المُهاجم الهولندي لوك دي يونج، ويفكر جديًا في ضم محمد صلاح.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يأمل أن يوافق ليفربول على التفاوض لبيع محمد صلاح، لتجنب رحيله بالمجان عن الريدز.

محمد صلاح لديه عقد مع ليفربول ينتهي بعد عامين في الثلاثين من يونيو 2023، ولكن مو لم يتوصل إلى اتفاق مع إدارة الريدز بشأن التجديد بسبب المطالب المادية لـ صلاح.

تعادل برشلونة

تعادل فريق برشلونة الإسباني أمام غرناطة، بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الخامسة، وأقيمت المباراة على ملعب كانو نو معقل البلوجرانا.

تقدم دومينغوس دوراتي لفريق غرناطة مع مطلع الدقيقة الثانية، بينما أحرز رونالد آروخو هدف التعادل لأًحاب الأرض في الدقيقة 90.

بهذا التعادل يصل برشلونة للنقطة رقم 8 ويتبقى له مباراة مؤجلة، ويصل للمركزالسابع، بعد نهاية الجولة الخامسة، فيما وصل فريق غرناطة للنقطة الثالثة ويتواجد في المركز الـ 17 للدوري الإسباني.

قدم فريق برشلونة أداء متوسط خلال أحداث المباراة ولم يظهر لاعبو الفريق بالشكل المطلوب، وفاجئ غرناطة أصحاب الأرض وتمكنوا من الحصول على نقطة مستحقة.

ويرجع آخر تعادل بين برشلونة وغرناطة لعام 1974 على ملعب كامب نو..