/653990/أول-رد-رسمي-من-الزمالك-لم-يتم-إخطارنا-بوقف-الترشح-للانتخابات-ولجنة-تنقية-العضويات-تعمل-بالنادي-منذ-أسبوع

أكد حسين السمري، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أن نادي الزمالك لم يصل له أي قرار بإيقاف الإعلان عن الترشح لانتخابات نادي الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" سنقوم بتنفيذ القانون وتنية العضويات الخاصة بنادي الزمالك، وتوجد لجنة داخل النادي بتنقية العضويات منذ السبت الماضي".

وزاد" اللجنة حاليا تقنن الأوضاع بشأن العضويات الخاصة ويتم العمل عليها حاليا من أجل التجهيز للانتخابات، وسنتابع الأمور خلال الساعات القادمة".

وأكمل" سيتم إعادة الدعوة لانتخابات الزمالك، والدعوة للانتخابات ستكون في نهاية هذا الشهر، وأنعقاد الانتخابات حتى شهر ديسمبر القادم".

واختتم" من تقدم اليوم على الانتخابات تم إيقاف ما حدث بعد قرار وزارة الشباب والرياضة، وسيتم فتح باب الترشح من جديد بعد تقنين العضويات من جانب اللجنة، وننتظر وصول الخطاب لإقاف الترشح للانتخابات".

متحدث وزاراة الشباب والرياضة: يجب أن يتم حل أزمة عضويات الزمالك قبل نهاية أكتوبر.. والإعلان عن موعد الانتخابات منتصف ديسمبر

أكد محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن هناك تسريبات تتحدث عن تأجيل انتخابات النادي لمدة 6 أشهر وأن هذا الأمر لن يحدث.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" نتمنى أن تنتهى اللجنة المكلفة بنادي الزمالك تسوية أزمة العضويات داخل النادي والعضويات، حتى لا يتم بطلان الانتخابات".

انتخابات الزمالك

وتابع" أمام نادي الزمالك حتى نهاية هذا الشهر تقنين الأوضاع، ثم بعد ذلك الإعلان عنها على منتصف ديسمبر القادم أو في نهاية هذا العام، ولا صحة على ما يتردد بتأجيلها لمدة 6 أشهر".

وزاد" لابد أن يتم الإعلان عن تقنين الأوضاع داخل الزمالك قبل نهاية هذا الشهر، والأمور الخاصة بترشيح المجلس السابق لنادي الزمالك، المسئول عنها اللوائح والقوانين الخاصة بالعملية الانتخابية".

وأكمل" من حق أي عضو الترشح للانتخابات حال عدم وجود أي مخالفات عليه تعيق تواجدة في الانتخابات".

الشباب والرياضة تخطر الزمالك ببطلان الإعلان عن فتح باب الترشح للإنتخابات..تفاصيل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة منذ قليل بطلان إعلان نادي الزمالك فتح باب الإنتخابات أمام أعضاء الجمعية العمومية بالنادي وذلك في بيان رسمي تم إرسالة صباح اليوم إلي نادي الزمالك.

وقالت وزارة الشباب والرياضة أن البيان تم نشره في أحد الصحف القومية " جريدة الاهرام يوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر الجاري" وذلك عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس ادارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية ولمدة سبعة ايام تمهيداً لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد اعمالا لاحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.