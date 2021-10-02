النائبة دينا عبدالكريم لـ دوت الخليج دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب سيكون أكثر إنتاجية وحماسية «فيديو»

/653992/النائبة-دينا-عبدالكريم-لـ-تحيا-مصر-دور-الانعقاد-الثاني-لمجلس-النواب-سيكون-أكثر-إنتاجية-وحماسية-فيديو

قالت النائبة دينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب، أنه بعد دور انعقاد أول ملئ بمشروعات القوانين الجديدة وتعديلات قديمة، لإضافة إلى طلبات احاطة ونشاط برلماني مكثف، من المتوقع ان يكون الدور الثاني أكثر نشاطا وحماسا.

قانون الاحوال الشخصية

وأكدت النائبة دينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن الأعضاء لم يتوقفو عن استخدام أدواتهم الرقابية خلال الاجازة البرلمانية ولمدة 3 أشهر،موضحة” لدينا أجندة طويلة من القوانين خلال دور الانعقاد الثاني، حيث اعلن عدد من مشروعات القوانين لمناقشتها بدون أولوية مثل قانون الاحوال الشخصية والمحليات والايجار القديم.

وأضافت النائبة دينا عبد الكريم، أن قضايا الاعلام وتطوير بيئة العمل الاعلامي والعاملين بالاعلام وتحسين الاداء الاعلامي، على رأس أولويات أجندتها التشريعية الخاصة، خلال دور الانعقاد العادي.

دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

هذا وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ألية تشكيل اللجان النوعية حيث نصت المادة 38 على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناءً على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

ونصت المادة 39 بأن يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة".

ونصت المادة 40 أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

وقالت المادة 41 أنه يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة