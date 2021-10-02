/653995/التعادل-السلبي-يحسم-مواجهة-أرسنال-أمام-برايتون-بالدوري-الإنجليزي

إنتهت منذ لحظات مباراة فريقي أرسنال أمام برايتون بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهد شوط المباراة الأول مستوي متوسط من جانب الفريقين ومحاولات علي إستحياء لم ينجح أي من مهاجمي الفريقين إلي ترجمتها داخل الشباك.

ومع نهاية الشوط الأول إمتلك فريق برايتون الكرة وسيطر علي مجريات الأمور وسط تراجع كبير من جانب لاعبي نادي أرسنال.

ثم يطلق حكم المباراة صافرتة معلناً نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين في مباراة الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الشوط الثاني لم يتغير الوضع علي ما كان علية في الشوط الأول حيث لم يشهد خطورة فعلية علي جانب أي من الفريقين.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة تألق حارس نادي أرسنال رامسديل وأنقذ مرمي فريقة من هدفين محققين.

لينهي حكم المباراة اللقاء بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين وصعود أرسنال إلي المركزالتاسع برصيد عشر نقاط.

بينما هبط فريق برايتون إلي المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

وكان المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزيمايكل أرتيتا قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

تشكيل أرسنال

حارس المرمى: آرون رامسدل.

خط الدفاع: تومياسو، بنجامين وايت، جابريل ماجاليس، كيران تيرني.

خط الوسط: توماس بارتي، سميث رو، لوكونجا، مارتن أوديجارد، بوكايو ساكا.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانج

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نتيجة مباراة أرسنال وتوتنهام

تمكن فريق ارسنال من تحقيق فوز صعب وثمين علي حساب نادي توتنهام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ,في مباراة الجولة السادسة من فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز.

مع بداية شوط المباراة الثاني تمكن فريق توتنهام من الدخول في اجواء المبارة وإحداث خطورة علي مرمي ارسنال عن طريق هاري كين وسون ولكن يقابلهم تألق من الحارس رامسيديل.

ثم استمرت الندية بين الفريقين طوال شوط المباراة الثاني ولكن دون تسجيل اهداف من جانب أي من الفريقين.

وفي الدقيقة 77 تمكن اللاعب سون من تسجيل هدف تقليص الفارق لمصلحة نادي توتنهام بعدتسديدة رائعة علي يسار الحارس رامسيديل, لتصبح النتيجة 3-1 لصالح نادي أرسنال.

بهذة النتيجة ارتفع رصيد نادي ارسنال الي 9 نقاط محتلاً بها المركز العاشر من جدول الترتيب بينما توقف رصيد نادي توتنهام عند النقطة 9 في المركز ال11 .

ملخص الشوط الاول

شهدت الدقيقة 5 أول هجمات فريق ارسنال عن طريق الجابوني أوباميانج بعد تسديدة خطيرة تصدي لها حارس توتنهام هوجو لوريس.

وفي الدقيقة 11 تمكن اللاعب سميث روي من تسجيل هدف اللقاء الأول بعد عرضية متقنة من ساكا يترجمها روي داخل الشباك لتصبح النتيجة تقدم فريق أرسنال بهدف نظيف.

وتوالت هجمات فريق أرسنال بعد سيطرة واستحواذ تخطي ال80 بالمائة وسط تألق كبير من حارس نادي توتنهام هوجو لوريس.

ثم يضيف نادي أرسنال الهدف الثاني في الدقيقة 28 عن طريق اوباميانج بعد تسديدة قوية علي يسارهوجو لوريس لم يتمكن من التصدي لها وتصبح النتيجة تقدم ارسنال بهدفين مقابل لاشئ.

وفي الدقيقة34 يعزز فريق أرسنال النتيجة ويضيف ساكا الهدف الثالث لتصبح النتيجة ثلاثية نظيفية لصالح نادي ارسنال.

لينتهي شوط المباراة الاول بتفوق كبير لفريق أرسنال وإحرازة ثلاثية نظيفة في مرمي توتنهام