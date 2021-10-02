/653996/في-أول-حلقة-بعد-عودتها-مي-حلمي-تعرض-كواليس-برنامج-الحكم-منذ-انطلاقه

كشفت الإعلامية ومذيعة الراديو مي حلمي عن طبيعة موضوع الحلقة الأولى بعد عودتها من برنامج «الحكم»، المذاع على فضائية قناة «الحدث» في تمام الساعة 12 صباحًا.

دوت الخليج يكشف طبيعة موضوع الحلقة الأولى من برنامج «الحكم» بعد عودة مي حلمي.

أوضحت مي حلمي خلال مقطع فيديو عبر خاصية «استوري» على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، أن حلقة اليوم من برنامج «الحكم» ستكون تجميعة لكواليس البرنامج على مدار 3 سنوات، رغبة منها في التأكيد للجمهور أن برنامجها ليس لقصف الجبهات فقط.

مي حلمي تفجر مفاجأة للمشاهدين

ووعدت الجمهور أن في الحلقة القادمة ستستضيف ضيف يمثل قنبلة للمشاهدين، ولكن الحلقات ستعرض مسجلة نظرًا لانشغالها في السفر خارج البلاد.

مي حلمي تحصل على كارنيه مزوالة المهنة

هذا ونشرت مي حلمي مؤخرًا، صورة لها بصحبة طارق سعدة نقيب الإعلاميين عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام وعلقت عليه قائلة: أستاذ طارق سعدة نقيب الإعلاميين شكرا على حسن الاستضافة، انتظروا الحكم السبت القادم.

وظهرت مي حلمي في الصورة بداخل مكتب نقيب الإعلاميين وهي تمسك كارنيه النقابة الخاص بها كإعلان عن عودتها للظهور الإعلامي مرة أخرى.

موعد عودة مي حلمي لبرنامج الحكم

وكانت مي حلمي أعلنت عودتها لبرنامج «الحكم» الذي يعرض على فضائية قناة «الحدث» يوم السبت ما بعد القادم الموافق 25 سبتمبر، وذلك بعد أن تم وقفها بسبب فقرتها مع أحمد صالح لاعب الزمالك السابق، اذ كتبت عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "ونرجع للحكم السبت اللي بعد الجاي أول ما ارجع من السفر".

على الصعيد الآخر، تواصل الإعلامية ومذيعة الراديو مي حلمي إثارة الشوق لدى جمهورها ومتابيعها عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بنشر مجموعة من المنشورات المحيرة حول حبيبها المجهول.

مي حلمي تعلن اقتراب موعد زفافاها

ووجهت مي حلمي في أحدث منشورتها عن زوجها المستقبلي وحفل زفافها، رسالة مثيرة ومحيرة للجمهور نشرتها عبر خاصية “ستوري”، بموقع تبادل الصور الفيديوهات “انيستجرام”، قالت فيها: “إلى كل أعدائي، لماذا أنتم خائفون؟، لا أطهي لكم أكلة جديدة في مطبخي، لا تظنون ذلك”.