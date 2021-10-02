/653997/وكيلة-مجلس-الشيوخ-في-يوم-القضاء-المصري-يؤكد-مكانته-اللائقة-بالجمهورية-الجديدة

قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ ان الاحتفال الاول بيوم القضاء المصري يأتي تأكيدا على المكانة اللائقة التي يحتلها صرح القضاء الشامخ في الجمهورية الثانية، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على أن يكون ثمة يوم محدد من كل عام يتم فيه تكريم قضاة مصر الاجلاء باعتبارهم حملة مشعل العدالة و المسؤولين عن إحدى السلطات الثلاث في منظومة الدولة المصرية .

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وأشارت وكيل مجلس الشيوخ فيبي فوزي انه ومن الملفت للنظر في احتفالية اليوم انها تتزامن مع احد اهم المكتسبات التي حصلت عليها المرأة المصرية حيث كان الرئيس السيسي قد اصدر قرارا بالسماح بتعيين العنصر النسائي في هيئة النيابة العامة و مجلس الدولة ، كتطبيق لما نص عليه الدستور و تأكيد على ضرورة احتلال المرأة المصرية مكانتها المناسبة في كل المواقع القضائية و عدم حرمانها من اي مكتسب على هذا الصعيد .

‏تكريم الرئيس لأسر الشهداء

‏ ‏واكدت وكيل الشيوخ علي أن ‏تكريم الرئيس لأسر الشهداء من السادة القضاة اعترافا بفضل ما قدموه من أرواح طاهرة فداء وطنهم الغالي، إلى جانب ما قدمه شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة و الشرطة البواسل مشيرة إلي أن ما يلفت النظر أيضا ما تم خلال سنوات قليلة هي الفترة التي تولى فيها السيد الرئيس المسؤولية من تطور مذهل في منظومة القضاء و الطفرة الرقمية التي شهدتها دور العدالة و الأجهزة التابعة لها مما كان له ابلغ الأثر في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين من جانب ، و تحقيق مفهوم العدالة الناجزة من جانب آخر . ‏ واوضحت ‏ان احتفال اليوم بالقضاء المصري في وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع انطلاق اعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثاني للدور التشريعي الثاني لمجلس النواب يشير إلى ما تشهده الدولة المصرية من حراك على كافة المستويات التنفيذية و التشريعية و القضائية ، إذ يبرز أن الهدف الاول هو إعلاء مصلحة الوطن و تقليص الزمن اللازم لتحقيق النهضة الشاملة و إنجاز خطط التنمية المستدامة التي يتطلع إليها جميع المصريين ، فالصورة المشرقة التي بدت عليها مصر اليوم مؤشر بالغ الأهمية على ما ينتظرها من مستقبل مبهر.