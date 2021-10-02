بعد إنتهاء مباريات اليوم..تعرف علي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

/653998/بعد-إنتهاء-مباريات-اليومتعرف-علي-جدول-ترتيب-الدوري-الإنجليزي

إنتهت منذ قليل مباريات اليوم الأول من الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتازوتستكمل غداً باقي مباريات الجولة ولعل أهم مبارياتها هو لقاء القمة بين فريق ليفربول ونظيرة مانشستر سيتي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب إنهاء مباريات اليوم تغيراً في ترتيب العديد من الفرق حيث إستعاد البلوز فريق تشيلسي الإنجليزي صدارة الترتيب برصيد16 نقطة من سبع مباريات بعد تغلبة علي فريق ثاوثهامبتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

علي الجانب الأخر تعادل فريق برايتون أمام نظيرة أرسنال سلبياً وهبط برايتون إلي المركز السابع برصيد 14 نقطة من سبع مباريات.

بينما تعادل فريق مانشستر يونايتد إيجابياً أمام فريق إيفرتون وأحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد14 نقطة جمعها من سبع مباريات.

الجدير بالذكر أن فريق ليفربول يحتل المركز الثاني برصيد14 نقطة ولكن يتبقي لة مواجة أمام فريق مانشستر سيتي والمقررإقامتها غداً في تمام الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1-تشيلسي16 نقطة من 7 مباريات.

2- ليفربول14 نقطة من 6 مباريات.

3-مانشستر يونايتد14 نقطة من 6 مباريات.

4-إيفرتون14 نقطة من 6 مباريات.

5- برايتون 14 نقطة من 6 مباريات.

6- مانشستر سيتي13 نقطة من 6 مباريات.

نتيجة مباراة تشيلسي أمام ثاوثهامبتون

إفتتح فريق تشيلسي التسجيل في الدقيقة التاسعة من شوط المباراة الأول عن طريق المدافع تشالوباة لتصبح النتيجة تفوق البلوز مبكراً بهدف مقابل لاشيئ.

ثم يحرم حكم الراية مهاجم نادي تشيلسي لوكاكو من تسجيل الهدف الثاني في المباراة بسبب وقوعة في التسلل قبل تسديدة للكرة في المرمي وتستمر النتيجة بتقدم تشيلسي بهدف نظيف.

وفي الدقيقة40 يلغي حكم اللقاء الهدف الثاني لفريق تشيلسي واللاعب تيمو فيرنر بسبب وجود خطأ في بداية اللعبة التي تم من خلالها إحراز الهدف.

وينتهي شوط المباراة الأول بتقدم فريق تشيلسي بنتيجة هدف مقابل لاشيئ, أحرزة اللاعب تشالوباة.

ثم تعادل فريق ثاوثهامبتون مع بداية شوط المباراة الثاني بعد الحصول علي ركلة جزاء في الدقيقة59 سددها اللاعب وورد براوس لتصبح النتيجة تعادل الفريقين إيجابياً بهدف لمثلة.

وفي الدقيقة 75 قام حكم اللقاء بطرد صاحب هدف فريق ثاوثهامبتون اللاعبوورد براوس, بعد تدخل عنيف علي لاعب نادب تشيلسي جورجينيو.

ويتمكن أخيرا اللاعب تيمو فيرنر من تسجيل الهدف الثاني لفريق تشيلسي وهدف الفوز بالمباراة وذلك في الدقيقة 83 من شوط المباراة الثاني

.وفي الثواني الأخيرة يضيف اللاعب بن تشيلول الهدف الثالث لمصلحة فريق تشيلسي بعد متابعة لكرة إرتدت من حارس المرمي.

وتنتهي المباراة بتقدم فريق تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد ليرتفع رصيدة إلي 16 نقطة ويتصدر بها ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي توماس توحيل قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

تشكيل فريق تشيلسي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: أندرياس كريستنسين - تياجو سيلفا - أنطونيو روديجر.

خط الوسط: سيزار أزبيليكويتا - جورجينيو - ماتيو كوفاسيتش - ماركوس ألونسو.

خط الهجوم: حكيم زياش - روميلو لوكاكو - كاي هافيرتز.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 6 جولات برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وخسارة.

في المقابل، يعاني ساوثهامبتون بشكل واضح هذا الموسم، ولم يحقق الفريق أي فوز واكتفى بـ4 تعادلات وخسر مرتين، وجمع 4 نقاط في المركز الـ16 بين 20 فريقا.