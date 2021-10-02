وزير العدل: لولا الإرادة السياسية ما تحققت مكتسبات المرأة فى منظومة القضاء

جدة - نرمين السيد - وأضاف مروان، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية "لبنى عسل" عبر قناة "الحياة" مساء اليوم السبت، أن المرأة فى النيابة العامة تمارس اختصاصها؛ كما أصدر مجلس الدولة قرارا بضم عشرات العضوات من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة إلى مجلس الدولة، وهناك تطورات خاصة فى مجال حقوق الإنسان؛ على خلفية استكمال المرأة بحقوقها الدستورية.

وأوضح أن مجلس الدولة ينتقى العناصر التى يراها تستطيع أداء المهمة الجديدة التى تتحملها المرأة، وأن تطوير المنظومة القضائية حاليا وبشكل شامل يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة، موضحا أن العاصمة الإدارية سيكون التعامل فيها إلكترونيا وهى نقلة كبيرة لكل أعضاء هيئة الجهات القضائية.

وحول أهمية الرسالة التى وجهها الرئيس السيسى فى احتفالية يوم القضاء المصرى، قال وزير العدل: "الرئيس السيسى أكد اليوم على الاستقلال التام للقضاء المصرى وهذا التأكيد مطلوب خاصة مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفا: نحن نتحدث عن دولة مدنية حديثة، أى لابد أن يكون القضاء مستقلا وممنوع التدخل فى أحكامه، كما أن القاضى يحكم بما لديه من أوراق، وما يتوفر لديه من قناعات.

ووجه الشكر للرئيس السيسى على تحديد يوم للاحتفال بالقضاء المصرى تقديرا لدوره الهام الذى يؤديه فى الدولة المصرية.