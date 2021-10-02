الجيزة: إزالة حواجز حديدية لركن السيارات وأسوار خرسانية للمحلات التجارية

جدة - نرمين السيد - وفى ذلك الإطار وانطلاقا من توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة، قام حى شمال الجيزة برفع 400 حالة تعد على الطريق العام للمحال والمنشأت التجارية وشملت تاندات وأسوار خرسانية وحواجز حديدية فى قطاع إمبابة والمنيرة الشرقية ومدينة التحرير وجار الاستكمال بمتابعة من أشرف بكر رئيس حى شمال.
وشملت التعديات التى تم إزالتها بمنطقة أمبابة والمنيرة الشرقية ( 28 تندة مخالفة - 22 سور مبان وخرسانى - 65 حاجزا حديديا يستخدم لركن السيارات - 95 حالة إشغال للمحال والمقاهى)، وفى مدينة التحرير، تم رفع وإزالة ( 190) حاجزًا حديديا وكتل خرسانية وغيرها بشوارع 28 و4 و16 و8.
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