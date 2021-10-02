سفير اليابان بالقاهرة يزور معبد إيزيس بالغربية ومسجد السيد البدوى

جدة - نرمين السيد - زار السفير نوكى ماساكى سفير دولة اليابان بالقاهرة، اليوم السبت، محافظة الغربية، حيث قام بجولة بمعبد إيزيس بمنطقة بهبيت الحجارة الأثرية، ومتحف طنطا للآثار، ومسجد السيد البدوى.





وأعرب السفير اليابانى عن سعادته بزيارة هذه الأماكن الأثرية، حيث استمتع بطريقة العرض وثراء المعروضات و خاصة تمثال نايف عا رود من عصر الأسرة 29، وتمثال إيمحتب ونموذج المقبرة بالدور الثالث بالمتحف والمجموعة المتنوعة من العملات. واستمع السفير، خلال جولته بمعبد بهبيت الحجارة، إلى شرح مفصل عن المعبد و تاريخه و حرص على التقاط الصور التذكارية لتسجيل زيارته.

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