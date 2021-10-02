الانتهاء من تنفيذ 147 مشروعا بتكلفة 1.8 مليار جنيه بأسوان ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ أسوان أشرف عطية، الانتهاء من تنفيذ 147 مشروعا بتكلفة مليار و884 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه يجرى العمل فى 241 مشروعا بتكلفة 8 مليارات و704 ملايين جنيه، وجارى التجهيز لبدء العمل فى 234 مشروعا بتكلفة مليارين 565 مليون جنيه.





جاء ذلك خلال استعراضه لتجربة محافظة أسوان، اليوم السبت، لمشاريع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أمام وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، خلال افتتاح فعاليات اللقاء الأول للدعم الفنى والتوجيهى لرؤساء الوحدات القروية بالمراكز المحلية المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية.

وأكد محافظ أسوان على المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى حققت نسب أنجاز على الأرض، مواجهة التحديات وتذليل المعوقات بإيجاد الحلول المناسبة داخل 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية و315 كفرا ونجعا وعزبة بمراكز كوم أمبو وإدفو ونصر النوبة.

وأوضح "عطية" أن المشروعات تتم فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى بإجمالى 90 مشروعا، بجانب 95 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية، و77 مشروعا بقطاع الصحة، و50 مشروعا بقطاع الرى، و83 مشروعا للشباب والرياضة، و31 مشروعا لقطاع الكهرباء، بجانب أنه جارى إنشاء 62 مجمعا خدميا، بالإضافة إلى تطوير 44 مكتب بريد، وإحلال وتجديد 18 وحدة بيطرية وإسعاف، لافتا إلى أن يعقب نهو الأعمال المختلفة توصيل خطوط الفيبر للإتصالات سواء للتليفون الأرضى أو الإنترنت لحوالى 255 ألف منزل ومبنى بقرى المراكز الثلاث، علاوة على إدخال شبكات الغاز الطبيعى بعد إنهاء شبكات المرافق الأخرى ثم رصف الطرق.