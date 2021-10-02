جاء ذلك خلال استعراضه لتجربة محافظة أسوان، اليوم السبت، لمشاريع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أمام وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، خلال افتتاح فعاليات اللقاء الأول للدعم الفنى والتوجيهى لرؤساء الوحدات القروية بالمراكز المحلية المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية.
وأكد محافظ أسوان على المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى حققت نسب أنجاز على الأرض، مواجهة التحديات وتذليل المعوقات بإيجاد الحلول المناسبة داخل 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية و315 كفرا ونجعا وعزبة بمراكز كوم أمبو وإدفو ونصر النوبة.
وأوضح "عطية" أن المشروعات تتم فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى بإجمالى 90 مشروعا، بجانب 95 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية، و77 مشروعا بقطاع الصحة، و50 مشروعا بقطاع الرى، و83 مشروعا للشباب والرياضة، و31 مشروعا لقطاع الكهرباء، بجانب أنه جارى إنشاء 62 مجمعا خدميا، بالإضافة إلى تطوير 44 مكتب بريد، وإحلال وتجديد 18 وحدة بيطرية وإسعاف، لافتا إلى أن يعقب نهو الأعمال المختلفة توصيل خطوط الفيبر للإتصالات سواء للتليفون الأرضى أو الإنترنت لحوالى 255 ألف منزل ومبنى بقرى المراكز الثلاث، علاوة على إدخال شبكات الغاز الطبيعى بعد إنهاء شبكات المرافق الأخرى ثم رصف الطرق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الانتهاء من تنفيذ 147 مشروعا بتكلفة 1.8 مليار جنيه بأسوان ضمن حياة كريمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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