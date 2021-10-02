السفير السويدى بالقاهرة يزور الكنيسة المرقسية فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقدم القمص أبرام إميل نبذة عن تاريخ الكنيسة المرقسية، وتم تبادل الهدايا وأخذ بعض الصور التذكارية، بحضور محمد أمين مسئول ترويج الأعمال والتجارة بالسفارة السويدية بالقاهرة ونادر مرقس ومرقس القمص ويصا من البطريركية.

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