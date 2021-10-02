وزير الاتصالات: مصر تعد الأولى إفريقيًا للاستثمار فى الشركات الناشئة

جدة - نرمين السيد - وأضاف "طلعت"، فى كلمته خلال فعاليات قمة تكنى اليوم السبت بمكتبة الاسكندرية، أهمية تشجيع الشركات الناشئة، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات قائم على الإبداع والابتكار وهو أكثر قطاع قادر على تشجيع تلك الشركات وتنميتها.

ولفت إلى أن قمة «تكنى»، أصبح ملتقى سنويا هاما، نعرض فيه ما تم من تقدم و الخطط المستقبلية لقطاع الاتصالات.

وأكد أن بناء مصر الرقمية تستهدف خلق جيل من المتخصصين فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منوها إلى أن استراتيجية التنمية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم على محورين أساسيين، وهما رعاية الإبداع والتنمية البشرية.

وأوضح أن المحور الأول يتم من خلال المراكز الحاضنة لرعاية الابداع، حيث كان الاعتماد على مركزين للابداع فى القرية الذكية بالجيزة وفى برج العرب، فى عام 2019 بدأنا زيادة أماكن الإبداع الرقمى فى مختلف المحافظات.

ونوه إلى أن المحور الثانى هو التنمية البشرية والتدريب، حيث أن أكبر التحديات التى تواجه الشركات الناشئة هو اجتذاب المهارات والاستفادة بها، وهو دور وزارة الاتصالات والتى تحرص على زيادة عدد التدريب والمهارات.

وأشار إلى أن هناك حزمة من المبادرات تتم بالتعاون مع الشركات العالمية، فضلًا عن عدة مبادرات أخرى مثل مبادرة شغلك من بيتك، والتى هدفها أن يقترن التدريب الرقمى مع مهارات العمل الحر، مؤكدًا أن الهدف من المبادرات الحفاظ على مركزنا المتقدم، لزيادة خلق فرص للشركات الناشئة، وتنمية موقعنا بين دول العالم.