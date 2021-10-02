رئيس هيئة قضايا الدولة: الرئيس السيسى أول قائد بمصر يخصص عيدا للقضاء...

قال رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار حسين فتحى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ أن تولى رئاسة الجمهورية، عهدنا منه أن يأتينا بكل جديد، وهو أول رئيس فى مصر يقرر مبدأ أن يكون هناك عيداً للجهات القضائية المصرية، وحدده يوم 1 أكتوبر، وهو بداية العام القضائى الجديد.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "الصدى" الذى يذاع على قناة إكسترا نيوز: "هذا اليوم نكرم فيه شيوخ القضاء، وهو أم غير مسبوق بالتأكيد، والرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على عدم التدخل فى سلطة القضاء، وأنه قضاء نزيه، وهو صاحب الكلمة الأولى فى القضايا الخاصة به، كما أن الرئيس كان داعماً للمرأة فى القضاء فى النيابة العامة ومجلس الدولة".

وقال: "الكل كان معترفاً بأن وجود المرأة فى النيابة ومجلس الدولة، هو حق من حقوقها، وكان الجميع يرى أنه حقها، ولكن الآن هى موجودة فى الأماكن التى لم تكن تشغلها من قبل وأصبح هناك مساواة بينها وبين الرجال".

وأضاف: "قمنا بعمل اتفاقية مع وزارة الاتصالات من أجل التحول الرقمى، وتم الآن تجربة رفع الدعاوى فى بعض المحاكم عن طريق الإنترنت، بحيث ألا نحتاج التوجه للمحكمة وتتم كل الأمور بشكل إلكترونى، بالإضافة إلى توفير الأحكام التى ستتاح على الإنترنت".