«ياحفيظ يارب»..شاب يستعين بصديقه لإغتصاب أخته وتصوريها لإجبارها على التنازل عن الميراث

/653999/ياحفيظ-ياربشاب-يستعين-بصديقه-لإغتصاب-أخته-وتصوريها-لإجبارها-على-التنازل-عن-الميراث

شهدت مدينة المنصورة حادثه مأساوية، حيث استدراج أخ شقيقته داخل سيارة ملاكي مستعينًا بصديقه لاغتصابها وتصوير فيديو فاضح لها لإجبارها غصبا على التنازل عن الميراث.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل استدراج أخ شقيقته

تعود تفاصيل الحادث عندما تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من مركز شرطة أول المنصورة يفيد بورود اشارة من فتاة تبلغ من العمر 29 عامًا، ومقيمة بمدينة المنصورة، تتهم فيه شقيقها الأصغر ويبلغ من العمر 21 عامًا، باستدراجها داخل سيارة ملاكي مستعينًا بصديقه لاغتصابها وتصوير فيديو فاضح لها الإجبارها علي التنازل عن الميراث.

تشكيل فريق بحث لتأكد من صحة الواقعة

تم تشكيل فريق بحث لتأكد من صحة الواقعة، وبالفحص اتضح أن الولدان متوفين منذ مدة، فطلب الأخ الأصغر من شقيقته بالتنازل عن شقة، وبعد رفضها فكر في تلك الحيلة الشيطانية. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9416 لسنة 2021 إداري أول المنصورة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.