صلاح فوزى يتحدث لـ«دوت الخليج» عن رحلة الـ72عامًا التى حسمها الرئيس السيسى بتعيين المرأة فى مجلس الدولة

/654000/صلاح-فوزى-يتحدث-لـتحيا-مصر-عن-رحلة-الـ72عاما-التى-حسمها-الرئيس-السيسى-بتعيين-المرأة-فى-مجلس-الدولة

تحدث الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة إعداد دستور مصر 2014، لـ موقع دوت الخليج عن رحلة الـ72 عاما للمرأة المصرية من أجل التعيين بمجلس الدولة، والتى حسمها الرئيس عبد الفتاح السيسى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بعام 2021، حيث بدأت منذ عام 1949.

دوت الخليج

وأكد فوزى على أنه تذكر هذه الرحلة التى إمتدت لـ72عاما وهو يشاهد احتفال الجهات والهيئات القضائية بعيدهم الموحد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن هذه الرحلة بدأت فى 16يوليو 1949، واستمرت حتى 2021، حينما تقدمت د.عائشة راتب، وهى وزيرة التأمينات السابقة والأستاذه بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، للتعيين فى مجلس الدولة، خاصة أن مجلس الدولة أنشاء حديثا،وتم رفضها، ورفعت دعوى بعد رفض تعيينها رقم 33لسنة 4قضائية، وحكم فيها بالرفض أيضا 20فبراير 1952.

ولفت أستاذ القانون الدستورى إلى أن هذه المعركة والرحلة مرت بالكثير والكثير ودائما ما كان يصاحبها العديد من الخلافات حيث مرة ترفض الدعاوى ومرات بعدم القبول، ومرات بخلاف فى وجهات النظر حتى جاءت الرافعة القوية الغير عادية ووضعت المرأة المصرية بمقاعد مجلس الدولة، وهذه الرافعة الغير عادية هى إرادة الدولة المصرية وإرادة القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

صلاح فوزى يتحدث لـ«دوت الخليج» عن رحلة الـ72عامًا التى حسمها الرئيس السيسى بتعيين المرأة بمجلس الدولة

وأكد على أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى طبقت صحيح الدستور وفق المادة 11 والتى تنص على تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.

فى السياق ذاته أكد عضو لجنة إعداد دستور مصر 2014، بأن سند إرادة القيادة السياسية فى هذا التحرك المقدر هو صفة رئيس الجمهورية كونه رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، مشيرا إلى أن يقف أمام هذه الرحلة كل تقدير وإحترام للقيادة السياسية، مشيرا إلى أن جهود الدولة من أجل النهوض بأوضاع السلطة القضائية مقدرة ويبذل فى إطارها العديد من الجهود التى تساعد على التطوير حيث جهود أكبر بوزارة العدل بشأن الخدمات الرقمية ووضوع المنظومة القضائية فى إطار مصر الرقمية بالتطور التكنولوجى القائم، موجها الشكر للقيادة السياسية والمستشار عمر مروان وزير العدل بشأن هذه الجهود.

صلاح فوزى يتحدث لـ«دوت الخليج» عن رحلة الـ72عامًا التى حسمها الرئيس السيسى بتعيين المرأة بمجلس الدولة

واختتم حديثه بالتأكيد على أن ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن القاعده الذهبية الخاصة باستقلال القضاء أقوى دعائم دولة القانون حيث لا يمكن أن يتم الحياد عنها مهما كانت التحديات بجانب أن تمكين المرأة قضائيا يعطى ارتياح بتطبيق الدستور فى ضوء المساواة بين الجميع ، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده من أجل القضاه والسلطة القضائية بما يعود على المواطن بتحقيق العدالة الناجزة، مهنئا أيضا القضاه بعيدهم متمنيا لهم دوام التوفيق .