رسامة كاهن لكنيسة الشهيدة دميانة بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - ورسم خلال القداس الشماس أنطون إميل كاهنًا، باسم القس دميان لخدمة كنيسة الشهيدة دميانة فى كفر الشيخ. شارك فى الصلوات من أحبار الكنيسة، إلى جانب الأنبا ماركوس، الأنبا بولا مطران طنطا، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء السريان بوادى النطرون، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية.

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