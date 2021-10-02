فيديو.. وزير العدل يوضح رسائل الرئيس السيسى للقضاة فى احتفالية يوم القضاء

جدة - نرمين السيد - وأضاف مروان فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المذاع على فضائية "صدى البلد" أن الرئيس السيسى يوفر كل الدعم المادى والمعنوى لتطوير المنظومة القضائية.

وتابع الوزيرة أنه يتم العمل على تطوير المنظومة القضائية، مؤكدا أن الرئيس السيسى وضع خطة لتطوير منظومة القضاء بأحدث الأساليب التكنولوجية وقمنا بالعمل على تنفيذها.

وأشار إلى المرأة حصلت على مكانتها فى السلطة القضائية كاملة فى النيابة العامة ومجلس الدولة، مبينا أن هذا الأمر تاريخى وغير مسبوق.

واستكمل وزير العدل حديثه بالقول: "نعمل على ميكنة منظومة الشهر العقارى فى مصر ونأمل فى الانتهاء من الميكنة العام المقبل، وأدخلنا تطبيقات حديثة للشهر العقارى كى يتمكن المتعامل من إنهاء معاملاته إلكترونيا".

وأكد المستشار عمر مروان: "لدينا حوالى 400 محكمة وتم الانتهاء من رفع كفاءة 329 محكمة، ويتم إدخال البنية التحتية التكنولوجية، مضيفا أن هناك كم كبير من المحاكم تم الانتهاء من تطويرها بالكامل.