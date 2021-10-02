التعليم العالى تعلن موعد غلق التسجيل بالجامعات الأهلية

جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية الأهلية (جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة المنصورة الجديدة) استمرار فتح باب التسجيل لجميع طلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة، حتى الخميس المقبل، لمن لم يسبق له التقدم للجامعات الأهلية على موقع التنسيق الإلكترونى https://admission.egypt-hub.edu.eg/.





وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن قرار استمرار فتح باب التسجيل بالجامعات الأهلية يأتى فى إطار إتاحة الفرصة الكاملة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية والشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية للعامين الحالى والسابق للتقديم الإلكترونى. وأوضح أن موقع التنسيق الإلكترونى للجامعات الأهلية يتيح الفرصة لتعديل الرغبات، للطلاب الذين استنفذوا رغباتهم ولم يتم ترشيحهم فى المراحل السابقة. وأضاف أنه ستعقد اختبارات القبول الإلكترونية فى جولتها الأخيرة فى بداية الأسبوع القادم، على أن تستكمل عمليات التنسيق والترشيح بشكل نهائى عقب انتهاء جولة اختبارات القبول الإلكترونية الأخيرة مباشرة.

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