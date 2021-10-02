التنمية المحلية: بدء تنفيذ المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمولات والمقاهى

جدة - نرمين السيد - وقال "قاسم"، فى اتصال هاتفى مع برنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية رشا مجدى عبر قناة "صدى البلد": إن المولات التجارية والمحال التجارية تغلق فى العاشرة مساءً، ويومى الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية تغلق فى الحادية عشر مساءً".

وأضاف: "أن المطاعم والكافيهات والبازارات تغلق فى الثانية عشر مساء وفى الواحة صباحا يومى الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد مع استمرار خدمة "التيك أواى" وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة".

وتابع: "أما الصيدليات ومحلات البقالة والسوبرماركت والأفران ومحال الخضار والفاكهة معفاة من مواعيد الغلق الشتوية والصيفية لأنها ترتبط بخدمات المواطنين".

وبين أن مواعيد غلق الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فى السادسة مساء، عدا الورش المتواجدة على الطرق ومحطات الوقود، مشددا على أن من يخالف مواعيد الغلق المحددة يتم التنبيه من جانب الوحدات المحلية، وفى حالة الاستمرار يتم غلق المحل لمدة أسبوعين، وفى حال المخالفة لمرة أخرى يتم غلق المحل لمدة شهر ولا يجوز الفتح إلا بقرار كتابى من المركز التكنولوجى فى الحى المتواجد فيه وحال الاستمرار فى المخالفة للمرة الرابعة يتم سحب الترخيص.