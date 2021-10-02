فيديو- أمين الفتوى: التبرع بالأعضاء بعد الوفاة من أعظم الصدقات الجارية

جدة - نرمين السيد - وأضاف أمين الفتوى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يعرض على فضائية الحدث اليوم، مساء اليوم، أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة من الصدقة الجارية والعضو الذى ينقل يستمر الانتفاع به حتى يتوفى الله الإنسان الآخر، مصداقا لقوله تعالى: "وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جميعا".



وكانت الفنانة إلهام شاهين، أعلنت التبرع بأعضائها، بعد الوفاة إذا كانت تصلح وجاء ذلك خلال حفل توقيع كتاب المستشار أمير رمزى الذى يحمل أسم "أعداء مصر الخمسة".

من جانبها، علقت الفنانة الهام شاهين:"أنا سعيدة بسماع هذه الآراء من رجال الدين، وهو يؤكد نفس المعانى ولا بد أن نتكاتف من أجل الخير للبشرية".