الصحة: إطلاق 3 قوافل طبية ضمن ”حياة كريمة” بأسوان غدا 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فى إنفوجراف تعريفى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن إطلاق 3 قوافل طبية، يومى 3 و 4 أكتوبر الجاري، بقرية السلسة بمركز كوم امبو بمحافظة أسوان ، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، للكشف والعلاج مجانًا في تخصصات "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال الباطنة - الأنف والأذن العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية خدمات الأشعة والتحاليل".

يأتى هذا ضمن سلسلة متواصلة من الحملات المماثلة في شتى محافظات الجمهورية، لتقديم الكشف والعلاج مجانا للمواطنين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة.

من ناحية أخرى، تواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".