/654003/الشوط-الأول-أتلتيكو-مدريد-يقسو-على-برشلونة-بثنائية-نظيفة-بأقدام-ليمار-وسواريز

انتهت أحداث الشوط الأول بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة، في قمة مباريات الجولة للدوري الإسباني لا ليجا، بالتقدم بثنائية نظيفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت الأهداف عن طريق توماس ليمار، ولويس سواريز قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.وسيطر برشلونة على محدث مجريات الشوط الأول، ولكن كانت الكلمة النهائية لأصحاب الأرض بهدفين عن طريق ليمار أولا ثم سواريز في نهاية الشوط.

يعتبر هدف سواريز في شباك برشلونة هو الأول له ضد فريقة السابق في جميع البطولات.

إعتمد دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد على سرعات الثلاثي سواريز ليمار وجواو فيلكس وسواريز، من أجل فك تكتلات دفاع فريق برشلونة.

فيما كان الإعتماد من جانب رونالد كومان على الثلاثي ديست وكوتينيو وديباي من أجل تسجيل الأهداف ولكن تمكنت دفاعات أتلتيكو من التصدي لكل الهجمات الخطيرة.

التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني

أعلن المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن تشكيل فريقة الرسمي إستعداداً لخوض مباراة الجولة الثامنة أمام فريق أتليتكو مدريد ضمن مباريات الليجا الإسبانية.

ومن المقرر إنطلاق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة, عي أرضية ملعب واندا بيترميليتانو معقل فريق أتليتكو مدريد.

وشهد تشكيل فريق برشلونة تواجد اللاعبين ديباي وكوتينيو علي رأس الخط الهجومي للفريق في مواجهة اليوم.

لويس سواريز

وجاي التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جيرارد بيكيه، ديست، أروخو، ألبا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، مينجويزا، سيرجي روبيرتو.

خط الهجوم: لوك دي يونج، ممفيس ديباي، فيليب كوتينيو.

علي الجانب الاخرفقد أعلن المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد عن تشكيلة فريقة للمبارة المرتقبة والتي جائت كالتالي:

. حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: لورينتي، سافيتش، فيليبي، لودي.

خط الوسط: كوكي، ليمار، دي باول.

خط الهجوم: كاراسكو، لويس سواريز، جواو فيليكس.

الجدير بالذكر أن نادي برشلونة يحتل المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 12 نقطة جمعها من فوزة في ثلاث مباريات وتعادلة في مثلهما.

بينما يحتل فريق أتليتكو مدريد المركزالرابع برصيد14 نقطة بواقع فوزة في 4 مباريات وتعادلة في مباراتين.