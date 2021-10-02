/654004/طارق-الخولي-أعضاء-التنسيقة-لديهم-أجندة-مسبقة-قبل-دخولهم-مجلس-النواب-للتفاعل-مع-كافة-القضايا

قال النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية تضع العديد من الرؤى التشريعية منذ اللحظة الأولي في دور الانعقاد الثاني في مقدمة أولوياتها من أجل الدفع بها الفترة المقبلة، موضحا أن التنسيقية كان لها دور هام في اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي من شأنها الدفع بالعديد من التشريعات الرقابية.

اجندة مسبقة لأعضاء التنسيقية

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج اليوم والمذاع على قاناة دي ام سي ، مضيفا شباب التنسيقية يقومون بوضع أجندة مسبقة قبل دخولهم البرلمان من أجل التفاعل السياسي والتشريعي لمواجهة القضايا الاجتماعية لمواجهة الكثير من التحديات ومعالجتها.

تفاصيل الجلسة الافتتاحية

وتحدث الخولي عن الجلسة الافتتاحية التي شهدها المجلس اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، موضحا أنه تم البدء في دور الانعقاد الاول للفصل التشريعي الثاني، وتم توجيه عدد من الرسائل من قبل رئيس النواب.

البرلمان سيكون علي قدر المسؤولية تجاه الشعب المصري

وأكد نائب التنسيقة النائب طالرق الخولي أن البرلمان سيكون علي قدر المسؤولية تجاه الشعب المصري وسيقوم بواجباته كاملة لتحقيق المصلحة للجميع.

وأشار عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن الرئيس السيسي وجه برقية تهنئة للرئيس السيسي عبر فيها عن التأييد الكامل لسياسات الدولة، منوها إلى أنه تم إحالة 5 مشروعات قوانيين و8 اتفاقيات دولية إلى اللجان المختصة ومن ضمنها مشروع قانون بتعديل قانون الاجراءات الجنائية