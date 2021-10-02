/654005/بدء-تسكين-طلاب-وطالبات-جامعة-الأزهر-بالمدينة-الجامعية-بالقاهرة-الاثنين

تقرر بدء تسكين الطلاب والطالبات بالمدينة الجامعية بجامعة الأزهر بمدينة نصر الاثنين القادم الموافق 4 أكتوبر الحالي، وتم تخصيص يوم الاثنين لتسكين الحاصلين على تقدير ممتاز في السكن العادي ، ويوم الثلاثاء لتسكين الحاصلين على تقدير ممتاز في السكن الاقتصادي ، ويوم الأربعاء لتسكين الحاصلين على تقدير جيد جدا في السكن العادي ، ويوم الخميس لتسكين الحاصلين علي تقدير جيد جدا في السكن الاقتصادي.

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ما تقرر تخصيص يوم السبت الموافق 9 أكتوبر للمتخلفين عن التقديم بالأيام المخصصة من الحاصلين على ممتاز ، ويوم ١٠ أكتوبر للمتخلفين من الحاصلين على جيد جدا .

وتم التنبيه على أن الحصول على التطعيم شرط أساسي من شروط التقدم للتسكين بالمدينة الجامعية للطلاب والطالبات، إضافة لتسديد الرسوم المقررة.

تنسيق القبول بالأزهر

هذا وقال مصدر بجامعة الأزهر، إنه سيتم الإعلان عن نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، الأحد المقبل.

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وأضاف في تصريحات لتحيا مصر، إن جامعة الأزهر ستعلن عن نتيجة تنسيق القبول للطلاب والطالبات الناجحين في الشهادة الثانوية للعام الجامعي 2021\2022، يوم الأحد المقبل.

الإعلان عن نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم

وكشف المصدر، أن مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر يبحث حاليا توحيد تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم بالنسبة لكليات القمة للبنين والبنات.

تنسيق القبول بالأزهر

وفتحت جامعة الأزهر، الثلاثاء، باب تسجيل رغبات الناجحين في الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.

وأتاحت جامعة الأزهر، التسجيل بالمرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر الأن، لطلاب الدور الثاني للشهادة الثانوية، والذين تخلفوا عن تسجيل رغباتهم بالمرحلة الأولى، عبر الرابط التالي:

https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Azhar/DefaultAzhar.aspx

ومن جانبه، قال الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة أنهت الاستعداد لتسجيل رغبات الناجحين في الشهادة الثانوية للقبول بكليات القاهرة والأقاليم للعام الدراسي 2021\2022.