النائب العام الأسبق: القضاء والشعب دافعا عن استقلال القضاء خلال حكم الإخوان

جدة - نرمين السيد - قال النائب العام الأسبق، المستشار عبدالمجيد محمود، إن: "القضاء المصرى والشعب المصرى دافعا عن استقلال القضاء، أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وهى رسالة ضد كل من يحاول أن يتدخل فى استقلال القضاء".





وأضاف محمود، فى اتصال هاتفى من الإمارات مع برنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد" مساء اليوم السبت، أن "ذكريات فترة الإخوان مؤلمة، كما أن الإخوان فئة ضالة تمكنت أن تكون على رأس الحكم فى مصر ولم يستمروا طويلا، وانتقلت الأقوال الفاسدة إلى الأعمال الفاسدة، ومن توجيه السباب والتدنى فى الحديث عن أعضاء الهيئات القضائية إلى حصار المحكمة الدستورية ودار القضاء العالى ومحاولة إزاحة النائب العام عن منصبه بدعوى تعيينه كسفير"، مشددا على أن القضاء والنائب العام رفضوا آنذاك هذا الأسلوب، ودافعوا عن استقلالية القضاء فى فترة الإخوان والشعب بأكمله دافع عن القضاء المصرى.

وتابع: "بقوة القانون عدت إلى منصبى بعد أن أزاحنى محمد مرسى بقرار غير دستورى".

واستطرد قائلا: "إن أحمد مكى وحسام الغريانى طالبونى بترك منصب النائب العام، وقامت جماعة الإخوان بتهديدى بالاعتداء على شخصى واستهدافى من أجل ترك منصب النائب العام، مؤكدا أن رجال القضاء ظلوا ثابتين فى وجه الإخوان وحموا القضاء ومنصب النائب العام.

ولفت إلى أن جماعة الإخوان تسلمت الوطن وهى غير مؤهلة لإدارة دولة بحجم مصر، كما أنها لا تفقه شيئا فى شئون الحكم.

وأشار إلى أن المعزول محمد مرسى استدعى النائب العام المساعد وقيادات من النيابة من أجل حبس صحفيين وإعلاميين.

ونوه إلى أن مشاركة الرئيس السيسى فى احتفالية القضاء المصرى دليل على احترامه للقضاء، موجها للرئيس التحية والتقدير على الاحتفال بيوم القضاء وتقديره واحترامه للقضاء فى مصر.