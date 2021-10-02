مترو الأنفاق: الدولة تتحمل 98% من اشتراكات الطلاب 

قال الدكتور أحمد عبد الهادى المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، إن حصيلة اليوم الأول لبدء عمل اشتراكات مترو الأنفاق للطلبة قبل بدء الدراسة 5 آلاف استمارة.
وأضاف عبد الهادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه، عبر برنامجها مساء دى أم سى المذاع على قناة دى أم سى: "أى طالب يأتى لشراء الاستمارة بخمسة جنيهات، ويعود بعد ذلك باستمارة الاشتراك مختومة من المدرسة، ونسبة دعم الحكومة للطلاب 98% ويتحمل ولى أمر الطالب 2% فقط".
وتابع المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق: "لاستخراج الاشتراك وعمل كارنية خاص بذلك لابد أن يكون الختم واضح، أما الطالب الذي يتعدى عمره الـ16 عاما لابد أن يكون معه بطاقة سارية أما الطالب أقل من 16 عامًا لابد أن يكون معه شهادة الميلاد، أما فيما يتعلق بمدة الاشتراك فهي 3 أشهر ويتم تجديده بدون استمارة ويدفع ثمن الاشتراك 33 جنيها فقط".
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